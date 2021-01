Francavilla F.na | Sangue Amaro nelle campagne, silenzio davanti al Gip

Sono rimasti in silenzio davanti al Gip i 5 indagati di Francavilla Fontana arrestati nell’ambito dell’operazione Sangue Amaro.



Il giro di interrogatori è partito venerdì mattina, quando, in videoconferenza, gli indagati sono comparsi davanti al Giudice per le indagini preliminari. Si tratta di Annunziata Gioffredi e Fabio Leo, difesi dall’avvocato Ladislao Massari, Omar Leo, difeso dall’avvocato Donato Manelli, Vincenzo Turrisi, difeso dall’avvocato Augusto Orlando e Gianfranco Mingola, difeso dagli avvocati Antonio De Feo e Domenico Attanasi. Hanno invece rigettato le accuse, rispondendo alle domande del gip, padre e figlio di Latina, Michele e Roberto Martena, difesi dall’avvocato Giuseppe Fevola.