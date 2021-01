Francavilla F.na | “Sangue Amaro”, domani gli interrogatori

Sangue animale sversato illegalmente in campagna, sulla nuda terra: partiranno domani mattina gli interrogatori di garanzia per gli arrestati nell’operazione della DDA di Lecce, per indagini del Noe e dei Forestali.

A partire dalle 9.30, gli 8 indagati ai domiciliari dalla mattinata di mercoledì “sfileranno”, in videoconferenza, davanti al Gip del Tribunale di Lecce Cinzia Vergine. Gli indagati del posto sosterranno l’interrogatorio dalla caserma della compagnia dei carabinieri di Francavilla Fontana. In tutto, a spiegare la propria versione dei fatti saranno in 8: si tratta di Annunziata Gioffredi e Fabio Leo, difesi dall’avvocato Ladislao Massari, Omar Leo, difeso dall’avvocato Donato Manelli, Vincenzo Turrisi, difeso dall’avvocato Augusto Orlando, Michele e Roberto Martena difesi dall’avvocato Giuseppe Fevola, Gianfranco Mingola, difeso dagli avvocati Antonio De Feo e Domenico Attanasi, e Gaetano Salerno, difeso dall’avvocato Gaetano Salerno.



Gli 8 arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti.

Nell’operazione, sono stati sequestrati beni per 3 milioni di euro.