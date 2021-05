Francavilla F.na | Ruba portafogli da auto, sorpreso e arestato

I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 40enne del luogo, per furto su auto. In particolare, l’uomo, introdottosi nel cortile di una villa residenziale, ha asportato due portafogli custoditi all’interno di un’autovettura ivi parcheggiata, tentando di dileguarsi subito dopo, ma su segnalazione della vittima è stato immediatamente bloccato dai militari operanti, prontamente intervenuti. I portafogli sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, dove permarrà in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.