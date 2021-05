Francavilla F.na | “Rivoglio il mio tesoro”: maxi richiesta di risarcimento al Comune

“Il Comune mi deve 2 miliardi e mezzo di euro”: maxi richiesta risarcitoria da fronteggiare per il Comune di Francavilla Fontana, chiamato a comparire davanti al giudice del Tribunale di Torino il prossimo 30 giugno. Maggiori dettagli saranno forniti nella trasmissione Linea Diretta in onda questa sera alle 21 su Antenna Sud 85. Al programma, condotto da Michele Iurlaro, parteciperà anche il direttore de Lo Strillone News Eliseo Zanzarelli. Il ricorso, via legale, è stato promosso da un presunto erede della nobile famiglia Imperiali pronto a rientrare in possesso di un leggendario e fantomatico tesoro. Il Comune si costituirà quindi in giudizio di fronte ad una richiesta miliardaria che metterebbe in ginocchio le casse dell’Ente e pure dell’Europa.

