Francavilla F.na | Rissa in pieno centro, 3 giovani nei guai

Trova dei ragazzi appoggiati sulla sua auto parcheggiata, ma il successivo rimprovero innesca la reazione dei giovani che, infine, sfocia in una rissa in pieno centro, su via Roma. Alla fine, i Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia di danneggiamento di autovettura presentata da un 27enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per rissa due 21enni e un 26enne, tutti di Francavilla Fontana. In particolare, nella tarda serata del 27 settembre scorso, in una via del centro nei pressi di piazza Umberto I, i tre, per futili motivi, hanno posto in essere una rissa nel corso della quale hanno danneggiato l’autovettura del denunciante. I responsabili sono stati riconosciuti anche mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza.