Francavilla F.na | Rifiuti abbandonati, pizzicato sporcaccione

Sorpreso dai carabinieri mentre abbandonava rifiuti in via Cotogno. Lo rende noto il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo.

“Quando trovate la monnezza per strada vi chiedete di chi è la colpa e di solito pensate che sia colpa del Sindaco.

Ma anche questa volta – scrive il primo cittadino – posso dimostrarvi di non essere stato io, perchè i Carabinieri di Francavilla Fontana – che ringrazio – hanno colto in flagranza un uomo “maturo” (si fa per dire) nell’atto di abbandonare i suoi rifiuti in via Cotogno.

I “lanciatori anonimi” del bustone non sono avversari immaginari della nostra Città, ma persone in carne e ossa – pertanto riusciamo a identificarle – che con la loro colpevole inciviltà offendono l’immagine pubblica di una comunità e del suo territorio.

Continueremo a perseguire questi comportamenti illegali, io stesso continuerò a denunciare.

Occhio”.