Francavilla F.na | Reddito di cittadinanza senza averne diritto, nei guai 42enne

Avrebbe percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Per questo, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di accurati accertamenti mirati a contrastare l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, hanno denunciato un 42enne di Francavilla Fontana per truffa aggravata, false dichiarazioni e omessa comunicazione all’Inps di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca del beneficio. In particolare, l’uomo, secondo l’accusa, avrebbe percepito indebitamente il contributo di reddito di cittadinanza da aprile 2019 a gennaio 2021 per una somma pari a 5.970,00 Euro.