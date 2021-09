Francavilla F.na | Rapina Eurospin, arrestato 45enne

La pistola impugnata era un giocattolo, ma non potevano certo saperlo i clienti e i dipendenti dell’Eurospin di via Brindisi di Francavilla Fontana dove, nella serata di lunedì, un bandito è fuggito via con l’incasso di circa 1200 euro.

Il colpo, complice la minaccia dell’arma, è riuscito, ma fino ad un certo punto, perché a stretto giro, i carabinieri della stazione e della Radiomobile della compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta hanno individuato il presunto rapinatore, un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine e subito arrestato con l’accusa di rapina a mano armata.