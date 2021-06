Francavilla F.na | Plastica in fiamme nel deposito di rifiuti

Circa 30 chilogrammi di materiale plastico in fiamme. E anche in fumo, fumo nero, che si è alzato nel cielo dal cortile dell’azienda Alifer dove vengono stoccati i rifiuti. Le fiamme intorno alle 19.30, nella zona Pip di Francavilla Fontana. Il fumo, appunto. Alto in cielo. E le fiamme, che hanno interessato un cumulo di plastica.

Sul posto, i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno sedato le fiamme e bonificato la zona, e i carabinieri della locale compagnia.

Non si registrano danni a cose o persone.