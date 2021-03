Francavilla F.na | Parcheggi, arrivano le “strisce rosa”

A Francavilla Fontana arrivano le strisce rosa, con l’amministrazione Comunale che, riprendendo la proposta della consigliera d’opposizione Anna Ferreri e una delibera dell’amministrazione Bruno, ha dato mandato alla procedura che porterà all’installazione dei parcheggi riservati alle donne in attesa.

“Oggi – scrive l’assessore Sergio Tatarano – riprendendo una condivisibile delibera approvata dalla precedente giunta di Francavilla Fontana e su cui l’Amministrazione attuale era stata sollecitata un po’ di tempo fa da un’interrogazione della consigliera Anna Ferreri, abbiamo dato mandato alla Polizia Locale di procedere ad installare alcuni stalli riservati a donne in attesa in diversi punti strategici della città. In assenza di una tutela esplicita da parte del codice della strada riservata a questa categoria di persone, facciamo appello al senso civico di ogni francavillese ed invitiamo ad utilizzare il mezzo privato solo quando necessario. A breve forniremo tutte le informazioni operative utili a ricevere il pass”.