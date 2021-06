Francavilla F.na | Ospedale, riapre Chirurgia Generale

Lunedì mattina riaprirà il reparto di chirurgia generale dell’ospedale di Francavilla Fontana, dopo una serie di interventi di risistemazione attesi da tempo. La notizia, con una nota, è stata “battuta” dal consigliere Regionale Maurizio Bruno.

“I lavori – scrive Bruno – hanno riguardato in particolare la realizzazione della pavimentazione in linoleum; la pitturazione delle pareti; la realizzazione di una postazione Medicheria in Open space; l’installazione di nuove porte e nuovi infissi. Le pareti sono state rivestite con teli in linoleum in due degenze da utilizzare per pazienti da tenere sotto osservazione. Realizzata anche una degenza di Servizio igienico per diversamente abili. Sono interventi di cui un reparto così importante e tanto delicato aveva assoluto bisogno: sia per le esigenze del personale medico e infermieristico, che per quelle dell’utenza. Personalmente continuerò a impegnarmi in sede regionale su questo solco, per migliorare ogni giorno di più il nostro ospedale, per renderlo il più vicino, completo ed efficiente possibile. E ringrazio la direzione generale della Asl di Brindisi e la direzione sanitaria dell’ospedale di Francavilla Fontana, sempre attente e puntuali – chiude il consigliere Regionale – a migliorare il servizio sanitario pur tra tante difficoltà.