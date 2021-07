Francavilla F.na | Nata durante i rigori, il sindaco incontra Vittoria

Nata all’ospedale Dario Camberlingo lo scorso 11 luglio, proprio mentre Gigio Donnarumma, parando il rigore decisivo, aveva regalato la vittoria all’Itala. Oggi, il sindaco di Francavilla Fontana ha incontrato Vittoria, così si chiama la splendida bimba, ricevuta insieme alla madre Arianna a Castello Imperiali.



“Questa mattina – ha scritto Denuzzo – ho incontrato Arianna e la sua piccola, forse qualcuno vi ha già raccontato la loro storia. Vittoria è nata in una sala parto dell’ospedale “Camberlingo” e ha emesso il primo vagito proprio durante quei calci di rigore, nello stesso momento in cui la Nazionale italiana ammutoliva l’Inghilterra, tutti noi eravamo incollati alla tv e Donnarumma non aveva ancora compreso che era fatta. Per questa coincidenza con la finale di Wembley i suoi genitori hanno scelto di darle un nome che omaggiasse il Paese che li ha accolti. Nelle parole di Arianna – giunta dalla Libia meno di un anno fa, fuggendo da una situazione complicata – non ho sentito alcuna diffidenza pregiudiziale nei confronti del diverso, che questa mattina dal suo punto di vista ero io. Abbiamo parlato anche della nostra Città e le ho detto che a Francavilla Fontana coltiviamo il seme del dialogo e della tolleranza, per un futuro – scrive il sindaco su Facebook – che sia migliore per tutti e non solo per alcuni”.