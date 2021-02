Francavilla F.na | Minaccia di lanciarsi giù dal terrazzo: giovane salvato dai carabinieri

In preda ad un forte stato depressivo, è salito sul terrazzo della palazzina dove vive e ha minacciato di buttarsi giù. A far desistere il ragazzo, un 22enne della Città degli Imperiali, sono stati i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia, arrivati sul posto dopo una segnalazione al centralino del 112. Grazie all’intervento degli uomini dell’Arma, il 22enne ha accettato di essere aiutato. È accaduto nella periferia di Francavilla Fontana nella serata di sabato, poco prima delle 22. Sul posto, insieme ai militari, anche un’ambulanza del 118, il cui personale ha poi soccorso il giovane in evidente stato di shock.