Francavilla F.na | Ladri nel negozio: via col registratore di cassa

Sono entrati nel negozio e, approfittando dell’assenza temporanea di personale alla cassa, hanno sradicato il registratore e se lo sono portato via, fuggendo via a piedi tra le campagne. Caccia a due ladri che, nella serata di oggi, intorno alle 19.30, hanno fatto irruzione all0intenro della rivendita di articoli per la casa Ciao Family, su via San Vito.

I due furfanti, probabilmente giovanissimi, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. la denuncia dei titolari dell’esercizio ha dato il via alle indagini dei carabinieri della compagnia della Città degli Imperiali. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 200 euro.