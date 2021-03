Francavilla F.na | Isole ecologiche, chiesta commissione d’indagine

Non basta la rimozione, ma, anzi, dovrebbe essere una commissione d’indagine per accertare “ogni eventuale responsabilità amministrativa e politica” in ordine al malfunzionamento di 16 isole ecologiche installate nel 2016 a Francavilla Fontana dalla precedente amministrazione comunale, mai entrate in funzione e rimosse dall’attuale giunta comunale perché sempre sporche e pieni di rifiuti. E’ quanto hanno espressamente chiesto i tre capigruppo della maggioranza Mimmo Tardio (Articolo 9), Francesco Amelio (Idea) e Anna Tagliente (Libera Francavilla). La mozione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. Isole ecologiche costate oltre 400mila euro sulla base di due distinti finanziamenti da parte della regione Puglia.