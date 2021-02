Francavilla F.na | Giornata malattie rare, la torre è verde speranza

La Torre dell’Orologio di Francavilla Fontana si è accesa di speranza nella Giornata delle Malattie Rare. Un’iniziativa celebrata con un piccolo evento che ha interessato e illuminato uno dei monumenti simbolo della Città degli Imperiali.

“Questa sera – scrive il sindaco Antonello Denuzzo su Facebook – grazie alla Commissione Pari Opportunità Francavilla Fontana – la Torre dell’Orologio si è tinta di verde perché sin dal 2008 l’ultimo giorno di febbraio si celebra, in tutto il mondo, la Giornata delle Malattie Rare (e in effetti il 29 febbraio è il giorno più “raro” dell’anno).

Queste iniziative sono meritevoli, nel senso che è bene sensibilizzare l’opinione pubblica.

Da parte mia penso però che la narrazione dei buoni sentimenti e delle imprese compiute quotidianamente dalle persone che sono affette da queste patologie dovrebbe tenere conto dei loro bisogni primari – come l’alimentazione, il lavoro, la sessualità, l’assistenza domiciliare – e di altre esigenze sacrosante come svolgere un’attività sportiva e trascorrere del tempo con gli amici. Pensiamo al loro bisogno – lo stesso che abbiamo tutti – di ricostruire una socialità dopo i mesi terribili della pandemia”.