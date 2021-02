Francavilla F.na | Genitore positivo al Coronavirus, chiusi 2 plessi per sanificazione

Un genitore positivo che, nei giorni dedicati all’Open Day, aveva visitato entrambi gli istituti: e così, per la sanificazione dei due plessi, è stata disposta la chiusura della scuola elementare Aldo Moro e della media Virgilio di Francavilla Fontana.

“Il report epidemiologico locale – scriveva nelle scorse ore il sindaco Antonello Denuzzo – descrive una situazione di lieve miglioramento a Francavilla Fontana: secondo l’aggiornamento del 2 febbraio le persone attualmente positive al covid sono 21 (6 nuovi casi rispetto alla rilevazione del 31 gennaio), mentre altre 24 persone sono in isolamento.

725 sono i guariti a partire dall’inizio della seconda ondata della pandemia (16 in più rispetto alla rilevazione del 31 gennaio).

Ma i numeri che registriamo in questo momento non devono trarci in inganno.

Sia perché nella nostra Città continuano comunque a manifestarsi nuovi contagi, sia perchè nella classificazione delle aree di rischio nel Paese la Puglia è ancora arancione.

Tutto questo significa che dobbiamo continuare a essere prudenti.

Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, perché ne incontro molti per strada che – nonostante tutte le informazioni di cui sicuramente sono in possesso – fanno ancora un uso “disinvolto” delle mascherine e si assembrano.

La salute pubblica dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi e se ci mostreremo ancora indifferenti o superficiali rispetto a questa emergenza sanitaria occorrerà intervenire con i verbali e le sanzioni.

Non possiamo consentirci distrazioni, non siamo tornati alla vecchia normalità, ci sono tante cose – ricorda il primo cittadino – che non possiamo ancora fare”.