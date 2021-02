Francavilla F.na | Fuori strada con l’auto, 4 feriti

Per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo della sua auto a ridosso del passaggio a livello di Contrada Tiberio, a ridosso del Centro di Carico Intermodale di Francavilla Fontana, finendo con il mezzo in un piccolo fossato, tra gli alberi della campagna. È accaduto poco fa, intorno alle 19.30, a Francavilla Fontana: sul posto, le ambulanze del 118 e i carabinieri della locale compagnia. L’uomo alla guida, ferito ma cosciente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso insieme ad altri tre passeggeri, tutti di Francavilla. Sono in corso le operazione di recupero dell’auto, una Audi Q3 di colore bianco.