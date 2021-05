Francavilla F.na | Esplosione nel cucinino: agricoltore miracolato

Forse una fuga di gas, forse un malfunzionamento. Sicuramente, una tragedia sfiorata. Perché nell’esplosione che, nella notte, ha riguardato un cucinino posizionata all’esterno di una villetta di contrada Guardiola, nelle campagne tra Francavilla Fontana e la vicina San Michele Salentino, nessuno si è fatto male. Salvi il padrone di casa, un agricoltore del posto, e salvi pure i suoi 3 gatti e il cane. Tutti scossi, ma illesi.

I fatti intorno alle 2.30 di notte, quando, per cause ancora in corso di accertamento, e al vaglio di carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti sul posto, si è verificata l’esplosione, capace di buttare giù la veranda.

Tutto in aria, per una deflagrazione fortissima che, per fortuna, non ha interessato la parte interna della casa dove l’uomo, dopo una giornata di lavoro nei campi, stava dormendo.

Salva anche la statua di una madonnina. Per chi ci crede, insomma, un miracolo. Ingenti i danni, con pompieri e militari ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto e, pure, per comprendere se il plesso principale abbia subito danni strutturali.