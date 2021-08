Francavilla F.na | Doppio passaggio per le Frecce Tricolori

Doppio passaggio su Francavilla Fontana, passando per Campomarino di Maruggio. Bello pensare che il comandante delle Frecce Tricolori Gaetano Farina abbia voluto rendere omaggio, come già fatto in passato, alla sua città natale e anche al “suo” mare, quello della giovinezza, sorvolando, insieme ai suoi colleghi, a bassa quota sul porticciolo.

Nessun preavviso, nulla di previsto. La Squadra Acrobatica dell’aeronautica, in Puglia per alcuni impegni, ha voluto salutare, in modo originale, cittadini e turisti. Qualcuno, come Angelo Genovese, con prontezza, è riuscito anche a fotografare il “sorvolo” delle Frecce, orgoglio italiano e anche francavillese.