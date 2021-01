Francavilla F.na | Coronavirus alla scuola media, il consigliere: “bisogna chiudere le scuole”

Un caso di Coronavirus registrato alla scuola media Bilotta di Francavilla Fontana e, quindi, lezioni sospese per la sanificazione del plesso. Lo rende noto, via Facebook, il consigliere Comunale del gruppo Francavilla Popolare Luigi Galiano.

“Nella scuola media Bilotta oggi c’è stato il primo caso #COVID dopo appena due giorni di riapertura: domani plesso chiuso per la sanificazione. Adesso cosa facciamo, riapriamo sino al prossimo caso di contagio? I tamponi fatti fare ai ragazzi sono inutili! È chiaro o no che le scuole devono rimanere chiuse per la salute dei nostri ragazzi?”