Francavilla F.na, Contrada cicoria: uomo ferito da arma da fuoco

+++AGGIORNAMENTO 15.50+++

Un uomo di 47 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 13 giugno a Francavilla Fontana, in contrada cicoria, tra la città degli imperiali e Villa Castelli. L’uomo si trova ora presso l’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, in fase di valutazione, condizioni generali al momento stabili, l’uomo avrebbe riportato una ferita alla coscia destra. Secondo quanto riferito, la persona coinvolta sarebbe stato intento a raccogliere della verdura. Indagano i carabinieri della locale compagnia per ricostruire l’accaduto. Ancora in fase di valutazione, condizioni generali al momento stabili, ferita coscia destr

