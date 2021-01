Francavilla F.na | Clarissa, Marisol e Ginevra: 3 gemelline per Mario e Vittoria

Mario e Vittoria volevano che Pierfrancesco, il loro piccolo di 5 anni, avesse una sorellina. E invece, la sorpresa: ecco arrivare 3 gemelline omozigoti nate lo scorso 20 novembre. Concepite, con immenso amore, in pieno lockdown e nate lo scorso 20 novembre all’ospedale Di Venere di Bari, Marisol, Clarissa e Ginevra sono tre bimbe identiche, per una gioia infinita ed un impegno importante.

“Sì, è vero sono stata bene – dichiara – non è stata una gravidanza sofferta nonostante fosse di per se stessa a rischio… Le mie bimbe sono nate alla 32ª settimana di 1.100, 1.200 e 1.400 chilogrammi e dopo 40 giorni in UTIN sono finalmente tornate a casa. Pensare che noi avevamo già scelto i nomi prima che io entrassi per la prima volta in ospedale, sperando che tutte ce l’avrebbero fatta. No, non era una cosa così scontata, come confermato dal cesareo d’urgenza cui sono stata sottoposta perché rischiavamo di perderne una. Ora, però, godono di ottima salute e sono la felicità di noi genitori e dei parenti tutti, che ci danno una mano. Siccome la nascita di tre figli tutti insieme, che diventano quattro con il primo, è rara e diventa impegnativa anche sotto il profilo economico, devo ringraziare tantissime persone vicine e lontane le quali hanno voluto sostenerci”.