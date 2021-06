Francavilla F.na | Chiede Moderna, le somministrano Pfizer: caos all’Hub

Avrebbe dato il consenso per un vaccino specifico, quello e quello soltanto. E, invece, il personale ne avrebbe somministrato un altro. A quel punto, accuse e minacce di denunce, con gli animi che si sono scaldati, nel pomeriggio di sabato, all’Hub vaccinale di Francavilla Fontana dove, per riportare la calma, è stato necessario l’intervento della polizia locale e dei carabinieri.

La donna, di Brindisi, si era recata al centro di viale Abbadessa per ricevere, come da prenotazione, la sua dose di farmaco anti covid. La donna, originaria del capoluogo adriatico, avrebbe dato il consenso, questa la sua versione, per una specifica tipologia di vaccino, firmando il modulo ad hoc. Dopo la somministrazione, la presunta scoperta, tutta da dimostrare: il farmaco somministrato era diverso da quello opzionato. Da qui, il finimondo. Sul posto, la polizia locale che ha poi chiesto il supporto dei carabinieri del Norm, che hanno placato gli animi. Indagini in corso per capire cosa sia effettivamente accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la donna, una 32enne del capoluogo, aveva espressamente richiesto una dose di Moderna. Le sarebbe stata somministrata una di Pfizer.