Francavilla F.na | Cavo elettrico finisce in strada: paura su via Di Vagno

Cede un gancio e il cavo elettrico della pubblica illuminazione finisce sulla strada, rendendo necessario l’intervento di polizia locale, carabinieri e di un tecnico specializzato. È accaduto intorno alle 15.15 su via di Vagno, angolo via Forleo Braida, a Francavilla Fontana. Per fortuna, nessuno si è fatto male. Un’estremità del cavo è finita a terra, mentre un’altra parte dell’impianto penzolava pericolosamente. Dopo la segnalazione dei residente si è reso necessario bloccare la strada, dirottando il traffico per garantire la sicurezza di passanti e automobilisti, ma anche per consentire la riparazione. Per fortuna, l’impianto di pubblica illuminazione era in quel momento spento e, quindi, non passava energia.