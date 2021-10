Francavilla F.na | Castello Imperiali, si dimette l’assessore Martina

Motivi personali, famigliari e lavorativi, esplicati in una lettera protocollata nella mattinata di lunedì. Antonio Martina, ingegnere, lascia la poltrona di assessore all’ambiente del Comune di Francavilla Fontana, incassando il ringraziamento del suo gruppo consiliare.

“Il Presidente, il Segretario Cittadino, i Consiglieri Comunali e tutto il gruppo dirigente del movimento politico IDEA per Francavilla prendono atto delle dimissioni formalizzate in data odierna dall’Assessore Antonio Martina. L’Assessore Martina ha spiegato quali siano le sopraggiunte ragioni professionali e le oramai imminenti e “liete” novità familiari che hanno reso non più sostenibile il gravoso impegno amministrativo assunto nel 2018 e assolto senza soluzione di continuità con la dedizione, la serietà e la caparbietà da tutti ampiamente riconosciutegli.

Nel ringraziare l’ingegnere Martina per quanto fatto a beneficio della amministrazione e della Città tutta – si legge in una nota – raccogliamo l’auspicio da lui stesso manifestato di proseguire sulla strada già intrapresa del rinnovamento e del rilancio di Francavilla Fontana”.

Si tratta, dal momento dell’insediamento di Città Futura, del primo addio in seno all’amministrazione e che, inevitabilmente, porterà ad un nuovo ingresso in giunta e, si pensa, ad un allargamento della coalizione.