Francavilla F.na (BR) | Sparano dal balcone con pistola: 3 minori segnalati, ragazzina ferita

Armati di pistola a gas e di piombini, si sono messi a sparare in strada. Prima contro un’auto, danneggiata. Poi, la scorsa sera, contro due ragazzine, ferendone una al volto.

A finire nei guai, 3 minori di Francavilla Fontana, identificati come i pistoleri che, da qualche giorno, stavano creando qualche grattacapo ai residenti del quartiere Peschiera. Sequestrata anche l’arma, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso munita di serbatoio e diversi piombini in plastica.

Ai due ragazzi sono contestati due episodi. Il primo, lo scorso 28 gennaio, quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale compagnia, i 3 ragazzi, tutti minori di 14 anni, hanno sparato dalla strada contro un’auto parcheggiata. La proprietaria del mezzo denunciò il fatto: i 3 ragazzini furono identificati e i genitori allertati.

Il secondo episodio è sicuramente più grave: giovedì sera, 2 di loro, dal balcone di un’abitazione, hanno impugnato di nuovo la pistola e hanno sparato contro alcuni passanti. Tra questi, le due ragazze. Una di loro, raggiunta da un piombino, è stata poi medicata in ospedale, con una prognosi di 3 giorni a causa di un trauma contusivo. Le nuove indagini hanno permesso di identificare subito i presunti pistoleri, segnalati per danneggiamento dell’auto, 500 euro il danno, e, soprattutto, lesioni personali. L’arma, come detto, è stata sequestrata.