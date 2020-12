Disagi per il maltempo anche a Francavilla Fontana, dove sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco a fronte di alberi caduti, nel centro abitato e nelle campagne.

Un pizzico di polemica per quanto registrato in via Capitano di Castri, dove i rami della potatura sono volati a destra e sinistra prima di essere raccolti dagli operatori ecologici solo nella mattinata di martedì.