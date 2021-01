Francavilla F.na (BR) | Il saluto del primario in pensione: “lascio un Pronto Soccorso all’avanguardia”

I requisiti per la pensione erano già stati maturati da tempo. Eppure, di fronte l’emergenza sanitaria ha tenuto duro, continuando a fornire il solito e appassionato contributo umano e professionale. Ora, però, è arrivato il momento di lasciare il “suo” Pronto Soccorso. Il primario del reparto dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana Giuseppe Marinotti è ufficialmente in pensione dallo scorso 1 Gennaio. Nessun comunicato stampa: solo una foto sul suo profilo Facebook per un saluto sorridente, eppure un po’ malinconico.

“Devo ringraziare tutti i dirigenti e tutti i colleghi – spiega Marinotti contattato dalla redazione di Antenna Sud – per tutto quello che hanno fatto in questi anni di lavoro. Certo, lasciare un reparto così delicato non è una cosa semplice, specialmente questo periodo. Eppure – prosegue il medico – lascio una struttura all’avanguardia, con una organizzazione del lavoro importante. Perché quello del Pronto Soccorso – afferma il professionista – non è un lavoro che si può improvvisare”.

In questi dieci anni alla guida del reparto, tante soddisfazioni. E pure qualche rimpianto.

“Mi auguro che quanto prima, con le nuove specializzazioni – dice Marinotti – arrivino medici e personale a colmare qualche carenza numerica. Di certo, il reparto e l’ospedale sono cresciuti tantissimo in questi anni”.

Giuseppe Marinotti ha ricoperto la carica di sindaco di Francavilla Fontana e di consigliere Regionale. Al suo saluto sorridente ed educato, rispondiamo come sempre: ciao doc, a presto!