Francavilla F.na (BR) e Oria (BR) | Doppia rapina nei supermercati

Armati di fucile, hanno fatto irruzione nel supermercato e, sotto la minaccia delle armi, hanno intimato a dipendenti e clienti di svuotare le tasche. Letteralmente. Quindi, intascato il denaro custodito nei portafogli e nel registratore di cassa, sono fuggiti via, sembrerebbe in un una auto guidata da un terzo complice per poi dirigersi nella vicina Oria dove, con le stesse modalità, avrebbe razziato un altro supermercato. Caccia alla banda di rapinatori in azione nel tardo pomeriggio tra Francavilla Fontana ed il Borgo Federiciano. Il primo colpo, al supermercato Carucci di via Cesare Battisti, poco prima delle 19. Bottino in via di quantificazione, composto sia dal denaro contenuto nei registratori di cassa che nelle tasche dei clienti presenti, costretti a consegnare il denaro ai banditi. Poi, la banda si è diretta ad Oria, in via Annibale Maria di Francia, per una nuova irruzione all’interno del supermercato Carone.

Sul posto, i carabinieri, ora a caccia dei due banditi e di un probabile complice.