Francavilla F.na (BR) | Auto si ribalta sulla Statale 7

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ribaltandosi al centro della carreggiata. Per fortuna, nessuno dei 4 occupanti della Peugeot coinvolta nel sinistro registrato poco prima delle 14 sulla Statale 7, all’altezza di Francavilla Fontana, è in gravi condizioni.

Il conducente ha addirittura rifiutato le cure, mentre le 3 persone a bordo sono state trasportate dalle ambulanze del 118 in ospedale con ferite lievi. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso.

Rallentamenti sul tratto per consentire la rimozione del mezzo e la pulizia dell’asfalto.