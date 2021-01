Francavilla F.na | Anziano morto solo in casa, la conferma: “decesso per cause naturali 3 settimane fa”

Si sono concluse le indagini condotte dalla Polizia Locale di Francavilla Fontana su disposizione della Procura di Brindisi relative al ritrovamento senza vita di un anziano nella sua abitazione di Francavilla Fontana.

L’accertamento del decesso, che pare avvenuto per cause naturali, risulterebbe risalente ad almeno tre settimane prima.

I parenti prossimi sono stati rintracciati per la sepoltura della salma.

Il corpo senza vita del 75enne era stato ritrovato domenica scorsa in una abitazione al piano terra di via Arciprete Quaranta di Francavilla Fontana, dove lo sfortunato pensionato viveva da solo.

Le indagini degli agenti della locale hanno confermato la prima ipotesi: l’uomo era morto da solo, a causa di un malore, alcuni giorni prima di Natale. Poi, l’allarme dei vicini e la macabra scoperta.