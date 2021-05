Francavilla F.na | Auto contro muro, poi il ribaltamento

Per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo della sua Renault Clio, andando a sbattere contro un muretto a secco e poi ribaltandosi. Per fortuna, le su condizioni non sono gravi. L’uomo, di 49 anni, è stato condotto al Camberlingo di Francavilla Fontana, con una frattura al braccio destro. Questo il bilancio del sinistro verificatosi intorno alle 18 sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana con Ceglie Messapica. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e un carro attrezzi, che ha portato via l’auto incidentata.

Il sinistro si è verificato all’altezza di contrada Palmarino, pochi chilometri prima dell’incrocio di contrada Bax dove, lo scorso lunedì, due auto si erano scontrate. In quel caso, rilevammo il mancato funzionamento dei semafori, che risultavano spenti da circa 2 settimane. Nel pomeriggio, dopo la nostra segnalazione, l’impianto era stato nuovamente acceso, ma nel pomeriggio di oggi, sabato 8 maggio, lo stesso è risultato nuovamente non funzionante.