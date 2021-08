Francavilla F.na | Approvata variante Zona Pip

Con questa variante, attesa davvero da tanti e troppi anni, nuove aziende e attività potranno aprire nella nostra Zona Pip: con il loro carico di sviluppo, occupazione, benessere. Ringrazio davvero di cuore Michele Emiliano, la maggioranza e la squadra di governo per questa scelta e per aver ascoltato il territorio. A me- spiega Bruno – non importano colori e amministrazioni: quando c’è di mezzo Francavilla si lavora per Francavilla. Qualunque bandiera sventoli. E io questo voglio continuare a fare: lavorare per la mia città e la mia comunità. Sempre, comunque e in qualunque ruolo”.