Francavilla F.na | Anziano investito da auto in centro

Stava attraversando la strada, su via Virgilio, quando è stato investito dall’auto che sopraggiungeva da via Quinto Ennio. Ferito ad una gamba un anziano di Francavilla Fontana, poi soccorso dai vigili del fuoco del locale distaccamento e dal 118, sul posto con i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso. L’anziano investito, dopo le cure sul posto, è stato condotto in ospedale. Era cosciente, con dolori ad una gamba.

Saranno i rilievi a determinare la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.