Francavilla F.na | Ambulanti in protesta: sabato sit-in al Mercato

Sit-In di protesta degli ambulanti che, sabato mattina, si sono dati appuntamento al mercato settimanale di Francavilla Fontana. Di seguito una nota da parte delle associazioni di categoria FIVA – Confcommercio Casambulanti della provincia di Brindisi, rappresentate rispettivamente da Tommaso Attanasi e Salvatore Martina:

“Sabato 3 aprile dalle ore 9 in poi si terrà, previa autorizzazione della Questura di Brindisi, nell’area mercatale di Francavilla Fontana (settore non alimentare) un sit-in di protesta e forte dissenso, da parte degli operatori commerciali su aree pubbliche, in riferimento all’Ordinanza numero 88 del 26.3.21 emanata dal presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano.

Tale decisione, dichiarano i rappresentanti sindacali, scaturisce da un modo di governare insolito, inefficiente e discriminatorio nei confronti degli operatori commerciali che, con dignità, chiedono alle Istituzioni il ripristino della par condicio e del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione italiana (Art.4).

Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare e a sostenere un comparto storico abbandonato dalle Istituzioni, ormai al collasso dopo mesi di inattività lavorativa”.