Francavilla F.na | Aggressione nello studio medico: caccia ad un uomo

Armato di taglierino, si sarebbe introdotto con una scusa all’interno dello studio abitazione del professionista. Quindi, scoperto dal padrone di casa, lo avrebbe pure ferito con l’arma bianca, prima di fuggire via a piedi.

Tentata rapina, almeno così sembrerebbe, registrata questa mattina a Francavilla Fontana, all’interno dello studio di un pediatra della Città degli Imperiali.



Secondo quanto raccontato dalla vittima, un uomo con un giubbino arancione avrebbe suonato al campanello chiedendo di entrare per la lettura di una delle utenza. Poi, il misterioso e fgalso operatore, con una scusa, si sarebbe introdotto in casa per poi essere sorpreso dal medico.

Ne sarebbe scaturita una colluttazione: il professionista è rimasto ferito ad un dito, mentre il misterioso uomo è fuggito. Sul posto i carabinieri della locale compagnia che hanno acquisito le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate in zona. Non si escludono sviluppi già a partire dalle prossime ore.