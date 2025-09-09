9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Francavilla Fontana: Inner Wheel Club lancia “Book4you”

Claudia Turba 9 Settembre 2025
centered image

L’Inner Wheel Club di Francavilla Fontana lancia Book4You, il nuovo service culturale dell’anno sociale 2025-2026 che unisce la promozione della lettura alla solidarietà. Ogni presentazione di un libro sarà seguita da una donazione simbolica di volumi a scuole, biblioteche e comunità educative del territorio, trasformando gli eventi in gesti concreti di condivisione.

About Author

Claudia Turba

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi, furto nel caveau di Unicredit: colpo da professionisti

9 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Carlantino: dopo 15 anni riapre il Museo Civico

9 Settembre 2025 Redazione

Premio Apulia Voice, 8a edizione: la Puglia al centro della musica emergente

9 Settembre 2025 Redazione

Brindisi, opposizioni: “Marchionna mente su compensazioni”

8 Settembre 2025 Davide Cucinelli

Brindisi, caveau dell’ Unicredit svaligiato durante festa patronale

8 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Colpi di pistola a salve a Cala di Rosa Marina: s’indaga

8 Settembre 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

In Italia stipendi insegnanti diminuiti in 10 anni del 4,4%

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Francavilla Fontana: Inner Wheel Club lancia “Book4you”

9 Settembre 2025 Claudia Turba

Clima, -60% produzione mandorle per gelate di marzo

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Potenza: auto si ribalta all’ingresso della città

9 Settembre 2025 Giuseppe Cutro