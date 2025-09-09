Francavilla Fontana: Inner Wheel Club lancia “Book4you”

L’Inner Wheel Club di Francavilla Fontana lancia Book4You, il nuovo service culturale dell’anno sociale 2025-2026 che unisce la promozione della lettura alla solidarietà. Ogni presentazione di un libro sarà seguita da una donazione simbolica di volumi a scuole, biblioteche e comunità educative del territorio, trasformando gli eventi in gesti concreti di condivisione.
