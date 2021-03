Francavilla | Eroina, ma non solo: i controlli dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione di un servizio straordinario per la repressione delle infrazioni al codice della strada, disposto dal Comando Provinciale di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne di Ostuni, trovato in possesso, a San Michele Salentino, nel corso di una perquisizione veicolare, personale e domiciliare, di 7,11 di eroina divisa in tre dosi, occultate nel marsupio e nella tasca del giubbotto, sottoposti a sequestro;

Complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati: 151 persone controllate; 118 veicoli controllati; 12 perquisizioni effettuate; 26 contravvenzioni al c.d.s. elevate per un importo complessivo di € 7556,00; 2 documenti di circolazione ritirati; 41 punti decurtati a patenti di guida.