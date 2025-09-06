6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Jany McPherson a Francavilla è Jazz: la lunga via della musica

Michele Iurlaro 6 Settembre 2025
centered image

FRANCAVILLA FONTANA – Dal palco di Francavilla è Jazz, la pianista cubana Jany McPherson presenta A Long Way, disco protagonista della terza serata della rassegna

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

“La mia vita da prostituta”: intervista ad Alessia, squillo da trent’anni

6 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Francavilla F. – Villa comunale palestra a cielo aperto

6 Settembre 2025 Radio Antenna Sud

Brindisi, caro-scuola: l’allarme

5 Settembre 2025 Davide Cucinelli

Ostuni: summit sulla Xylella, Helen Mirren madrina d’eccezione

5 Settembre 2025 Anna Saponaro

Brindisi: premio “Santi Patroni”, cerimonia in cattedrale

5 Settembre 2025 Anna Saponaro

Brindisi, cambio al comando della Terza Divisione Navale

5 Settembre 2025 Anna Saponaro

potrebbe interessarti anche

Lavello: una spinta decisiva per le imprese con 291 milioni di euro in bandi

6 Settembre 2025 Michael Logrippo

Puglia, rinnovata la flotta Trenitalia regionale

6 Settembre 2025 Ilaria Delvino

“La mia vita da prostituta”: intervista ad Alessia, squillo da trent’anni

6 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Brindisi Montagna: al parco della Grancia l’expo Pro loco Basilicata

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro