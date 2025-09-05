Francavilla è Jazz, “Kanata” suona l’amore con Giuseppe Bassi Quintet

FRANCAVILLA FONTANA – Ospite di Francavilla è Jazz, Il progetto Kanata racconta l’amore e le sue contaminazioni sul palco di Francavilla è Jazz. Ieri la seconda serata con il Giuseppe Bassi Quintet.
FRANCAVILLA FONTANA – Ospite di Francavilla è Jazz, Il progetto Kanata racconta l’amore e le sue contaminazioni sul palco di Francavilla è Jazz. Ieri la seconda serata con il Giuseppe Bassi Quintet.
potrebbe interessarti anche
A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore”
Brindisi, David Trezeguet e Luciano Moggi ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”
Spaccio di droga a Parco Brayda: denunciato un giovane
Viggiano, il cardinale Zuppi alla Festa in onore della Madonna Nera
Brindisi: Il direttore dell’Utin lascia. La ASL:”Nessuna chiusura”
Francavilla Fontana,incidente tra auto e moto ad un incrocio pericoloso