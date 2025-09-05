5 Settembre 2025

Francavilla è Jazz, “Kanata” suona l’amore con Giuseppe Bassi Quintet

Michele Iurlaro 5 Settembre 2025
FRANCAVILLA FONTANA –  Ospite di Francavilla è Jazz, Il progetto Kanata racconta l’amore e le sue contaminazioni sul palco di Francavilla è Jazz. Ieri la seconda serata con il Giuseppe Bassi Quintet.

