Francavilla, designato il nuovo presidente del Comitato feste Patronali

Agostino Cavallo è il nuovo presidente del Comitato Feste Patronali di Francavilla Fontana. Si occuperà nello specifico della festa in onore della Madonna della Fontana in calendario dal 13 al 15 settembre. La nomina è stata decisa dalla giunta comunale lo scorso 26 maggio. Rimarrà in carica per il 2025 e 2026 “per consentire – come si legge nell’atto deliberativo – una più adeguata programmazione delle attività”.

