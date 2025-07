Francavilla, Curto: “Chiarire i legami tra crimine ed economia legale”

Il senatore: “L’azione di intelligence negli ultimi anni è stata assente o insufficiente. Serve maggiore attenzione investigativa e istituzionale”

In vista della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato da Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi, il senatore Euprepio Curto interviene con una riflessione che chiama le istituzioni a una lettura approfondita del contesto criminale che sta emergendo nel territorio di Francavilla Fontana.

Secondo Curto, l’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per comprendere il fenomeno criminale in atto, in particolare in relazione al traffico di sostanze stupefacenti, e per delineare strategie efficaci di contrasto. “È necessario partire da un’analisi accurata del fenomeno prima di passare all’individuazione delle azioni concrete”, afferma.

Il senatore pone l’attenzione su diversi interrogativi cruciali: “Qual è il ruolo di Francavilla Fontana nel traffico di droga? A chi fanno capo le organizzazioni locali? In che modo i proventi illeciti vengono reinvestiti nell’economia legale? Qual è l’impatto sulle nuove generazioni?”

Curto sottolinea che, nonostante la complessità del tema, occorre avviare un’indagine concreta su questi aspetti. “L’azione di intelligence negli ultimi anni è stata assente o insufficiente. Serve maggiore attenzione investigativa e istituzionale”, dichiara.

Il senatore invita Antonello Denuzzo, sindaco di Francavilla Fontana, a farsi promotore di queste istanze nella sede del Comitato, con fermezza e responsabilità, evitando “risposte ovvie o retoriche”.

In chiusura, Curto ricorda che la recente sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio non può essere interpretata come una giustificazione a comportamenti amministrativi in violazione di leggi e regolamenti. “È il momento di riaffermare legalità e trasparenza”, conclude.

