Francavilla (BR) | Corruzione, il giudice Galiano ottiene i domiciliari

Ha ottenuto gli arresti domiciliari il giudice civile di Brindisi, Gianmarco Galiano, arrestato lo scorso 28 gennaio insieme ad altre cinque persone nell’ambito di un’inchiesta della procura di Potenza su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, riciclaggio e autoriciclaggio. Il giudice civile ha scelto di trasferirsi a Civitella del Tronto (Teramo).