Francavilla, alla fine resta Nolè sulla panchina dei sinnici

Alla fine, sarà nuovamente Raffaele Nolè a guidare il Francavilla, anche se l’esonero non è mai stato ufficializzato dal club. Il tecnico potentino, questo pomeriggio guiderà la squadra sinnica nella delicata trasferta di Ugento, dove i rossoblu si giocheranno delle chance importanti di salvezza.

Francavilla, dalla possibile svolta al ritorno di Nolè

E così, dopo una settimana di contatti, il Francavilla ha deciso di richiamare Raffaele Nolè con il quale non è mai stato ufficializzato il divorzio. Dopo il mancato accordo con Antonio Foglia Manzillo, andato poi all’Ischia, ecco che Ranko Lazic ha rifiutato di tornare in panchina, preferendo restare dietro la scrivania. Così, alla vigilia della sfida contro l’Ugento, il Francavilla ha deciso di richiamare Nolè che sarà regolarmente in panchina questo pomeriggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author