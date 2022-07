Francavilla, al MAFF (il museo Archeologico) visite guidate e laboratori didattici

Ispirandosi al mito di Penelope, moglie di Ulisse, che tesseva la propria tela di giorno per poi disfarla di notte, il laboratorio didattico del MAFF, il Museo Archeologico di Francavilla Fontana diretto dalla cooperativa “Impact Archeologia” porterà domani mattina i bambini partecipanti al progetto indietro nel tempo. Impareranno le antiche tecniche di tessitura ed utilizzeranno un piccolo telaio didattico per realizzare colorate creazioni. Il laboratorio allestito nel museo ubicato all’interno del Castello Imperiali sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30. Altri laboratori sono previsti per il mese di luglio: “Dall’argilla alla ceramica” il 16, “Il mestiere dell’archeologo” il 23 e “Kamishibai” il 30 luglio.

Il MAFF, dedicato a Cesare Teofilato, nasce per esporre la storia di Francavilla Fontana e della Piana brindisina. Il museo ideato dalla cooperativa Impact Archeologia e realizzato in collaborazione con “Insynchlab s.r.l.” e “AltraWeb s.r.l.”, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza di Brindisi, Lecce e Taranto, nasce per esporre proprio la storia locale. Sono previste visite guidate al MAFF nel petiodo di luglio (sabato e domenica). Per prenotazioni: 3282821517, info@coopimpact.it.