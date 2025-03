Fp Cgil: “Governo valorizzi davvero Vigili del fuoco, non solo a parole”

“Apprendiamo con stupore le parole di gratitudine espresse dal governo nei confronti dei vigili del fuoco intervenuti per salvare la donna rimasta sotto le macerie a Bari. Sarebbe auspicabile ricevere la stessa attenzione anche quando si tratta di valorizzarli concretamente, rispondendo ai loro bisogni”. È quanto affermano in una nota congiunta Mauro Giulianella, coordinatore nazionale vigili del fuoco della Fp Cgil, Ileana Remini, segretaria generale della Fp Cgil Bari e Bat, e Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della Fp Cgil Puglia.

“Non ce ne facciamo nulla di ringraziamenti che arrivano puntuali solo quando si verifica l’ennesima tragedia – proseguono –. Le parole non bastano, servono i fatti. E quando il governo ha avuto la possibilità di dimostrare concretamente il proprio sostegno, ha scelto una strada diversa e mortificante”.

Il riferimento è al rinnovo del contratto, firmato da altre sigle sindacali in accordo con il governo, che secondo la Fp Cgil penalizza il corpo nazionale con tagli salariali di oltre 280 euro medi, l’eliminazione del limite massimo di quattro turni di pronta disponibilità e l’assenza di tutele legali per chi resta coinvolto in procedimenti giudiziari. Inoltre, il contratto non prevede l’accesso alla previdenza complementare e alla copertura Inail per malattie professionali e infortuni sul lavoro.

“I professionisti del soccorso, che hanno scavato tra le macerie per 24 ore consecutive, meritano più di semplici parole – concludono i sindacalisti –. Continueremo a lottare affinché possano operare in sicurezza e con il giusto riconoscimento del loro lavoro”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author