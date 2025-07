Fotovoltaico a Bitonto, altri 7000 ulivi da espiantare: insorge la CIA

La rabbia di Gennaro Sicolo: “È uno scandalo, uno sfregio che tradisce la nostra storia e la nostra identità”

A Mariotto, frazione a pochi chilometri dal centro di Bitonto, è in corso una nuova procedura autorizzativa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 32 ettari, che comporterebbe l’espianto di 7.000 alberi di ulivo della varietà “coratina”, tutti in perfetta salute e piena produttività.

Dopo i 2.000 ulivi già sradicati per un precedente impianto da 15 ettari, la notizia ha suscitato la ferma reazione della CIA Agricoltori Italiani di Puglia, che ha partecipato a un incontro urgente convocato dal sindaco Francesco Paolo Ricci insieme ad altre organizzazioni agricole.

“È uno scandalo, uno sfregio che tradisce la nostra storia e la nostra identità. Bitonto è la terra dell’olio, non si può distruggere la nostra vocazione agricola in nome di una transizione che di sostenibile ha ben poco”, ha dichiarato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Puglia.

L’associazione denuncia come “una follia o malafede” la scelta di proseguire nella direzione di una diffusione indiscriminata di impianti su terreni agricoli produttivi, proponendo invece l’installazione dei pannelli su edifici, aree industriali e cave dismesse, dove l’impatto sarebbe nullo o ridotto.

Già il 15 luglio, la CIA aveva inviato una richiesta ufficiale a Michele Emiliano. presidente della Regione Puglia, sollecitando una modifica urgente della legge regionale sulle autorizzazioni in ambito fotovoltaico. “Bisogna fermare questa invasione che danneggia l’agricoltura e mina le fondamenta della nostra economia”, ribadisce Sicolo.

In un precedente incontro del 21 maggio, alla presenza dello stesso Emiliano, la CIA aveva illustrato una proposta normativa elaborata da Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo, fondata su tre principi:

tutela del suolo agricolo produttivo come bene comune, priorità agli impianti su aree non coltivabili o dismesse, utilizzo di terreni agricoli solo se incolti da almeno cinque anni.

Sicolo torna a interpellare direttamente il sindaco Ricci: “Dopo aver chiesto scusa per non aver evitato lo scempio dei primi 2.000 ulivi, è disposto oggi a ripetere quell’errore, ma in proporzioni tre volte superiori?”. La speranza, conclude, è che l’amministrazione comunale prenda posizione chiaramente a favore degli agricoltori e del territorio, opponendosi a nuove autorizzazioni che compromettano irreversibilmente il paesaggio e il patrimonio olivicolo locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author