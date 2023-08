FOTO – Federico Moretti è del Brindisi

Federico Moretti è un nuovo calciatore del Brindisi. In serata la notizia è stata confermata durante ‘Speciale Calciomercato’ (guarda qui la puntata) su Antenna Sud, smentendo di fatto le notizie apparse su alcune testate nazionali che davano l’attaccante vicino ad altre realtà di Serie C. In questa foto, scattata nel Ristorante ‘Brunda’ di Brindisi si vede Moretti seduto al tavolo con l’intera dirigenza biancazzurra e l’agente Valeriano Narcisi. L’ex Ancona in serata ha sottoscritto il contratto che lo lega al club del Presidente Daniele Arigliano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp