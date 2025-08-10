Forziati alla guida della nuova Under 16 del Team Altamura

Il Team Altamura amplia il proprio settore giovanile con l’introduzione della squadra Under 16. La guida tecnica è affidata a Ezio Forziati, affiancato dal vice Alessandro Mennuni. Michele Colucci sarà l’allenatore dei portieri, mentre la preparazione atletica sarà curata da Antonio Girardi, confermato dopo l’esperienza con Under 15 e Under 17 nella scorsa stagione.
potrebbe interessarti anche
Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia
Taranto, panchina: il sorpasso di Ciro Danucci
Taranto, caccia ai rinforzi: Chironi, Scaringella e Maiorino
Lecce, urgono rinforzi in difesa: piace Van Den Bosch
La Monica – Foggia, salta l’accordo: ora ci prova il Martina
Taranto, Di Bari studia i primi colpi: idea Santaniello per l’attacco