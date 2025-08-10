10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Forziati alla guida della nuova Under 16 del Team Altamura

Flavio Insalata 10 Agosto 2025
centered image

Il Team Altamura amplia il proprio settore giovanile con l’introduzione della squadra Under 16. La guida tecnica è affidata a Ezio Forziati, affiancato dal vice Alessandro Mennuni. Michele Colucci sarà l’allenatore dei portieri, mentre la preparazione atletica sarà curata da Antonio Girardi, confermato dopo l’esperienza con Under 15 e Under 17 nella scorsa stagione.

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, panchina: il sorpasso di Ciro Danucci

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, caccia ai rinforzi: Chironi, Scaringella e Maiorino

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Lecce, urgono rinforzi in difesa: piace Van Den Bosch

10 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

La Monica – Foggia, salta l’accordo: ora ci prova il Martina

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, Di Bari studia i primi colpi: idea Santaniello per l’attacco

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino

10 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Forziati alla guida della nuova Under 16 del Team Altamura

10 Agosto 2025 Flavio Insalata

Sava, esplode bombola di gas: uomo ricoverato con gravi ustioni

10 Agosto 2025 Redazione